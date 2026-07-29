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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük 310 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük 310 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16 artarak 1 milyar 324 milyon 568 bin 512 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 199 lira 47 kuruş, en düşük saat 12.00'de 310 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 86 lira 24 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 129 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 995 lira 1 kuruş, en düşük 252 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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