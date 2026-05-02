Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 47,83 azalarak 42 milyon 973 bin 140 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 200 lira, en düşük 07.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 100 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 104 lira 38 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 740 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.