Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 740 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 104,3 artarak 82 milyon 385 bin 910 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 740 lira, en düşük 10.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 169 lira 18 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 185 lira 32 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 249 lira 99 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
