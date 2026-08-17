Spot gaz fiyatı 17 bin 186 liraya yükseldi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 780 bin 920 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 762 bin 116 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 45 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 576 bin 421 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 589 bin 678 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA