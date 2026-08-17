Haberler

Spot gaz fiyatı 17 bin 186 liraya yükseldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira oldu, işlem hacmi 3 milyon 780 bin 920 liraya çıktı. Türkiye'ye giriş yapan gaz miktarı 97 milyon 576 bin 421 metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 780 bin 920 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 762 bin 116 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 186 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 220 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 45 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 326 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 97 milyon 576 bin 421 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 97 milyon 589 bin 678 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...

Alihan Kuriş'in ifadesi ortaya çıktı: Evdeki altınlar eşimin, bankada...
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Futbolu bıraktı, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı

Sektör değiştirdi, geliri 30'a katlandı! Yıllık kazancı inanılmaz
Sen bu hallere düşecek adam mıydın? İrfan Can resmen sınıfta kaldı

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

51 bin kişilik dev stadyum tamamlandı

Dev stadyum tamamlandı: Ülkenin en büyük spor tesisi olacak

Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı

Emekli Amiral Türker Ertürk gözaltına alındı
Görüntüler yeni ortaya çıktı! Milyarder Ronaldo evinin salonunda evlendi

Görüntüler ortaya çıktı! Evlendikleri yer çok konuşulur

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın

Eski kocasının 8 bıçak darbesinden kurtuldu: Hapisten çıkamasın
Sörloth'un Galatasaray kararını vermesi bir saniye bile sürmedi

Sıkı durun geliyor! Süper Lig alev alıp yanacak