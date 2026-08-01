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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 11 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 515 bin 578 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 16 milyon 369 bin 964 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 602 lira 11 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 930 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 482 lira 22 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 722 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 79 milyon 862 bin 533 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 79 milyon 885 bin 347 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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