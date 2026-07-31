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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 238 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 238 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 7 milyon 515 bin 578 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 672 bin 761 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 238 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 436 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 99 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 376 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 80 milyon 649 bin 207 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 80 milyon 685 bin 142 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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