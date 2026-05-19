Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 199 lira olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 199 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 22 bin 108 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 10 milyon 191 bin 239 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 199 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 292 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 58 lira 95 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 339 lira 5 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 145 milyon 338 bin 87 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 145 milyon 279 bin 535 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Fuat Kabakcı
Jandarmanın uzun namlulu silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler

Jandarmanın silahla operasyon yaptığı hastaneden vahim görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yıldız futbolcuya şok! Kalçasını bütün dünya gördü

Yıldız futbolcunun dünyaya rezil olduğu an
Şantiyedeki yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade

Yanmış cesedin sırrı çözüldü! Yanındaki kadından kan donduran ifade
Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı

Şam'da kanlı saldırı! Savunma Bakanlığı hedef alındı
Ateşe benzin döküyorlar! Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha

Süper Lig'den düşen takımdan bomba bir açıklama daha

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek

Sağlık raporlarında yeni dönem! Artık hastaneye gitmek gerekmeyecek
Okan Buruk Icardi'yi sildi: Gönderin gitsin

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Avrupa Ligi finali için İstanbul'a gelen taraftarı soyup soğana çevirdiler

İstanbul'a gelen İngiliz taraftarı soyup soğana çevirdiler