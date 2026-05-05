Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 214 lira 56 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 334 bin 956 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 502 bin 199 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 214 lira 56 kuruş olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 368 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 75 lira 29 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 353 lira 83 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 180 milyon 367 bin 42 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 180 milyon 161 bin 135 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
