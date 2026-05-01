Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 211 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 178 bin 749 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 252 bin 965 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 211 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 359 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 71 lira 55 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 350 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 101 milyon 807 bin 571 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 101 milyon 672 bin 270 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
