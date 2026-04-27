Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 905 bin 762 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 215 bin 225 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 206 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 227 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 66 lira 30 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 345 lira 70 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 138 milyon 747 bin 626 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 138 milyon 632 bin 322 metreküp olarak kayıtlara geçti.