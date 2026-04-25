Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 553 bin 776 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 427 bin 775 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 168 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 207 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 26 lira 40 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 309 lira 60 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 155 milyon 284 bin 386 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 155 milyon 300 bin 759 metreküp olarak kayıtlara geçti.