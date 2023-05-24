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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Ekonomi Haberleri

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 8 bin 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında toplam işlem hacmi 30 milyon 503 bin 698 lira olarak gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki gün 10 milyon 726 bin 715 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 8 bin 999 lira 99 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 3 milyon 389 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 9 bin 449 lira 99 kuruş, satış fiyatı ise 8 bin 549 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 102 milyon 375 bin 858 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 106 milyon 563 bin 713 metreküp olarak kayıtlara geçti

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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