Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 15,2 azalarak 597 milyon 523 bin 921 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ile 20.00'de 4 bin 500 lira, en düşük 11.00-14.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 970 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1096 lira 18 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 149 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.