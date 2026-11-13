Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 164 lira 14 kuruş oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Piyasada işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyar 273 milyon 231 bin 375 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük 800 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,9 azalarak 1 milyar 273 milyon 231 bin 375 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 164 lira 14 kuruş, en düşük saat 4.00'te 800 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 411 lira 1 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 498 lira 74 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 200 lira, en düşük 322 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
FETÖ'nün kadın eğitim yapılanmasına temizlik! 29 şüpheli gözaltına alındı

FETÖ'nün "Abla" projesi engellendi! Eğitimlere başlamışlar
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'ın kazancı ortaya çıktı! Rakam dudak uçuklattı
19 işçinin ailesi yas tutarken patron ev hapsini Boğaz'a nazır yalıda çekecek22

19 işçinin ailesi yas tutarken, patron cezasını bakın nerede çekecek
Fenerbahçe'den resmi açıklama! 'Yeni yapılanmaya gidilmiştir' diyerek duyurdular

Emre Belözoğlu'ndan bir icraat daha: O ismi duyurdular
İsveç'ten topluma uyum sağlayamayan göçmenler için şaşırtan karar

Göçmenler için düğmeye basıldı! Bunu yapanlar kapı dışarı ediliyor
Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı

Fenerbahçe ile mahkemelik olmuştu! Eski yıldızın yeni mesleği şaşırttı
İstanbul'da fuhuş çetesine baskın! Kadınlara yaptıkları kan dondurdu

Önce sevgili olmuşlar, sonra hayatlarını kabusa çevirmişler
Pompalı tüfekle yoldan geçenlere ateş açtı! Hayatını kaybeden kadının 1 ay önce evlendiği ortaya çıktı

Bir ay önce gelin olmuştu! Sonu yürekleri dağladı