Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 139 lira 1 kuruşu gördü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek saat 18.00'de 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük saat 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi ise düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 27 milyon 95 bin 593 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 170 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,6 azalarak 1 milyar 27 milyon 95 bin 593 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 139 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 170 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1986 lira 34 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 123 lira 72 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 800 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti

Komşusunun verdiğini yedi, saatler sonra hayatını kaybetti
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt

Emre'den İsmail Kartal sorusuna tek cümlelik yanıt
Komşu dehşeti! 2 çocuk babası itfaiyeci öldürüldü

İtfaiye erini vuran bakın kim çıktı! 2 çocuk babasız kaldı
Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini

Hükümete yakın isimden ezber bozan asgari ücret tahmini
Galatasaray'da zemin sorunu için İngiliz firmayla anlaşıldı

Taraftarı illallah ettiren olay sonrası düğmeye basıldı!
Ronaldo'nun oğlu babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde 19

Babasının kartını patlattı! Harcadığı para servet değerinde
8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri yan yana dizmiş15

8 kişiyi öldüren zanlının kan donduran hareketi! Cesetleri...
Soğuk hava Türkiye’yi sardı! Birçok kent beyaza büründü, yollarda ulaşım durdu

Bu kış çetin geçecek! Bir gecede çok sayıda il beyaza büründü