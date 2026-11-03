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Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500 lira olarak belirlendi

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EPİAŞ verilerine göre spot piyasada yarın megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 500, en düşük fiyatı 2 bin 634 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 0,8 artarak 1 milyar 862 milyon 760 bin 360 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 2 bin 634 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,8 artarak 1 milyar 862 milyon 760 bin 360 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 08.00'de 4 bin 500 lira, en düşük saat 23.00'te 2 bin 634 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 313 lira 79 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 363 lira 63 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 399 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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