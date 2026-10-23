Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 1850 lira oldu

Spot elektrikte yarın megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 1850 lira olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot elektrik piyasasında yarın bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 500, en düşük 1850 lira olarak belirlendi. Bugün işlem hacmi düne göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 920 milyon 995 bin 933 lira oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 1850 lira olarak belirlendi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 7,5 artarak 1 milyar 920 milyon 995 bin 933 lira olarak gerçekleşti.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 17.00-20.00 saatlerinde 4 bin 500 lira, en düşük saat 12.00'de 1850 lira olarak tespit edildi.
Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 666 lira 44 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 706 lira 74 kuruş oldu.
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 250 lira olarak kayıtlara geçti.