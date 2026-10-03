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Spot elektrikte yarın için megavatsaat fiyatı en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Gün öncesi piyasada en düşük fiyat 09.00 ve 13.00 arasında sıfır lira olurken, bugün için en yüksek fiyat 2 bin 999 lira olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 499 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,6 artarak 783 milyon 720 bin 186 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 4 bin 499 lira 99 kuruş, en düşük saat 09.00 ve 13.00 arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1647 lira 41 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1749 lira 78 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 999 lira, en düşük 238 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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