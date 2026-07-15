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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4.487,17 TL, en düşük fiyat ise 955,99 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi bugün yüzde 31,7 artarak 1,77 milyar liraya ulaştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük 955 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 31,7 artarak 1 milyar 770 milyon 872 bin 975 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 487 lira 17 kuruş, en düşük saat 12.00'de 955 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 885 lira 23 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 899 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük 521 lira 43 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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