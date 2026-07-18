Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 9,44 azalarak 1 milyar 451 milyon 941 bin 296 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 21.00'de 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük saat 08.00'de 400 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 501 lira 67 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 582 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 477 lira 17 kuruş, en düşük 800 lira olarak kayıtlara geçti.