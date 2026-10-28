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Spot elektrikte yarın için en yüksek fiyat megavatsaat başına 4 bin 140 lira oldu

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Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 4 bin 140 lira, en düşük 2 bin 19 lira 99 kuruş olarak belirlendi. Bugünkü işlem hacmi düne göre yüzde 23,1 azalarak 1 milyar 442 milyon 773 bin 659 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 140 lira, en düşük 2 bin 19 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 23,1 azalarak 1 milyar 442 milyon 773 bin 659 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 4 bin 140 lira, en düşük 04.00'te 2 bin 19 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 52 lira 72 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 109 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira 1 kuruş, en düşük 2 bin 874 lira 39 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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