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Spot piyasada elektrik fiyatları

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Spot elektrik piyasasında yarın için megavatsaat başına en yüksek fiyat 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük fiyat ise 521 lira 43 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 344 milyon liraya geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük 521 lira 43 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 16,8 azalarak 1 milyar 344 milyon 199 bin 747 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 9 lira 65 kuruş, en düşük saat 12.00'de 521 lira 43 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 274 lira 11 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 305 lira 22 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 400 lira, en düşük 899 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan
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