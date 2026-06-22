Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot elektrik piyasasında yarın için bir megavatsaat elektriğin en yüksek fiyatı 4.244,99 TL, en düşük fiyatı ise 190 TL olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 63,8 artarak 1 milyar 36 milyon lirayı aştı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük 190 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 63,8 artarak 1 milyar 36 milyon 872 bin 932 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 244 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 190 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1564 lira 50 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1618 lira 29 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 974 lira 39 kuruş, en düşük 169 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan belediye başkanı AK Parti'de! Erdoğan rozetini taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı

"Cumhur İttifakı Ocakları Başkanı”nın AVM denetimi pahalıya patladı
Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar

Emekli ve memurun zam hesabı değişti: İşte yeni maaşlar
Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi
27 saattir her yerde aranıyordu! Kayıp çocuktan sevindiren haber

23 Nisan'da başkanlık koltuğuna oturmuştu! Kayıp çocuktan güzel haber
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler