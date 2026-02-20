Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 245 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise yüzde 14,2 artarak 858 milyon 980 bin 460 lira oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 245 lira 99 kuruş, en düşük 171 lira 1 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,2 artarak 858 milyon 980 bin 460 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 18.00'de 3 bin 245 lira 99 kuruş, en düşük 12.00'de 171 lira 1 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1492 lira 71 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1530 lira 90 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 300 lira, en düşük 0 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan
