Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 375 lira 1 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi de artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 375 lira 1 kuruş, en düşük 999 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,11 artarak 1 milyar 504 milyon 133 bin 312 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 10.00'da 3 bin 375 lira 1 kuruş, en düşük 06.00'da 999 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 327 lira 92 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 409 lira 27 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 210 lira 72 kuruş, en düşük 1000 lira 1 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
