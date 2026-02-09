Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük ise 1642 lira 69 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi 1 milyar 779 milyon lira olarak gerçekleşti.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1642 lira 69 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 0,54 artarak 1 milyar 779 milyon 430 bin 408 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 09.00'da 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 1642 lira 69 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 692 lira 91 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 738 lira 36 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1813 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Handan Kazancı - Ekonomi
Meclis'teki taciz davasında tutuklu sanıklar tahliye edildi

Meclis'teki taciz rezaletinde tartışma yaratacak karar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Özdemir Bayraktar belgeselinde ortaya çıktı! Yoğun bakımdayken Erdoğan'a sunum yaptırmış

Belgeselde ortaya çıktı! İşte simge fotoğrafın hikayesi
'Yeni nesil' çete: 5 yıldızlı otelin terasından şehri haraca bağlamışlar

5 yıldızlı otelin terasından koca şehri haraca bağlamışlar
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'dan Özgür Özel'e suç duyurusu

Küfürler yağdırdığı isim Özgür Özel için harekete geçti
Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı

Türkiye'nin en kalabalık ilçesi! Bir ilk, nüfusu 1 milyonu aştı
Teknede hareketsiz bulunan Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni

Bahar'ın ön otopsi raporu çıktı! İşte ölüm nedeni
Real Madrid tek başına kaldı! Dünya devi tartışmalı projeden resmen çekildi

Dünya devi o ligden resmen çekildi