Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada yarın için bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi ise dünde göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 452 milyon lira seviyesine geriledi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1399 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 14,4 azalarak 1 milyar 452 milyon 583 bin 946 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 13.00'te 3 bin 400 lira, en düşük 02.00'de 1399 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 506 lira 13 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 560 lira 86 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 667 lira 34 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
