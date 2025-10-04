Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Yükseldi: En Yüksek 3 Bin 399 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 0 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 18,1 azalarak 1 milyar 150 milyon 508 bin 559 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00 ve 20.00'de 3 bin 399 lira 55 kuruş, en düşük 12.00'de 0 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 76 lira 69 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 99 lira 96 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 386 lira 73 kuruş olarak kayıtlara geçti.