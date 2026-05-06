Spot piyasada elektrik fiyatları

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 4 bin 300 lira olarak belirlenirken, gün öncesi piyasada işlem hacmi yüzde 25,7 azaldı. Elektriğin gün içindeki en düşük fiyatı ise 0 lira olarak kaydedildi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 25,7 azalarak 499 milyon 794 bin 116 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira, en düşük 09.00-15.00 saatlerinde 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 786 lira 56 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1021 lira 45 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel
