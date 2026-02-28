Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 1989 lira 99 kuruş, en düşük sıfır lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 42,83 artarak 1 milyar 201 milyon 306 bin 745 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 06.00, 19.00 ve 20.00'de 1989 lira 99 kuruş, en düşük saat 10.00 ila 14.00 arasında sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1072 lira 48 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1091 lira 71 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin lira 1 kuruş, en düşük 499 lira 99 kuruş olarak kayıtlara geçti.