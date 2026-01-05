Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Yarının spot elektrik piyasasında bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi. İşlem hacmi ise dünde göre yüzde 5,57 artış gösterdi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 5,57 artarak 1 milyar 892 milyon 640 bin 282 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 07.00-09.00 ve 16.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük 04.00'te 2 bin lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 960 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 970 lira 65 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 1495 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi
