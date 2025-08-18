Spot Elektrik Piyasasında Fiyatlar Belirlendi

Yarın için spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak tespit edildi. İşlem hacmi ise düne göre yüzde 0,9 azaldı.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yaklaşık yüzde 0,9 azalarak 2 milyar 309 milyon 858 bin 10 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 00.00-01.00 ve 18.00-21.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 548 lira 27 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 164 lira 98 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 161 lira 77 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 500 lira olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
