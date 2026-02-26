Haberler

Spot piyasada elektrik fiyatları

Güncelleme:
Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 468 lira 1 kuruş, en düşük ise 999 lira 10 kuruş olarak belirlendi. İşlem hacmi de yüzde 1,7 artış gösterdi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 1,7 artarak 1 milyar 74 milyon 63 bin 135 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 2 bin 468 lira 1 kuruş, en düşük saat 13.00'te 999 lira 10 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1694 lira 2 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1706 lira 67 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 250 lira, en düşük 700 lira olarak kayıtlara geçti.

