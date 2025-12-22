Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi, bugün düne göre yüzde 8,8 artarak 2 milyar 79 milyon 573 bin 626 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 08.00-11.00 ve 13.00-19.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 07.00'de 2 bin 200 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 79 lira 74 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 127 lira 66 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 125 lira olarak kayıtlara geçti.