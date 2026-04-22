Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 39,4 azalarak 239 milyon 398 bin 274 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 250 lira, en düşük 07.00-16.00 saatleri arasında 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 408 lira 6 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 514 lira 69 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.