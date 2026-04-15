Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 2 bin 570 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 61,2 azalarak 415 milyon 688 bin 981 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 19.00'da 2 bin 570 lira, en düşük 12.00'de sıfır lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 725 lira 31 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 779 lira 34 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 4 bin 500 lira, en düşük 217 lira 64 kuruş olarak kayıtlara geçti.