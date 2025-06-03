Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları

Spot Elektrik Piyasasında Fiyat Dalgalanmaları
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Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için 3 bin 374 lira 99 kuruş olarak belirlenirken, işlem hacmi %12,1 azalarak 1 milyar 338 milyon lira oldu. Fiyatlar gün içinde en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük ise 501 lira 2 kuruş olarak kaydedildi.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 3 bin 374 lira 99 kuruş, en düşük 555 lira 99 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 12,1 azalarak 1 milyar 338 milyon 736 bin 898 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 3 bin 374 lira 99 kuruş, en düşük saat 12.00'de 555 lira 99 kuruş olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 2 bin 148 lira 62 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 2 bin 103 lira 11 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı bugün en yüksek 3 bin 399 lira, en düşük 501 lira 2 kuruş olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
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