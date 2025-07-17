Spot Elektrik Fiyatları Yükseldi: En Yüksek 3 Bin 400 Lira

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 660 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 2,1 azalarak 2 milyar 347 milyon 642 bin 17 lira oldu.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek 17.00-22.00 ve 00.00 saatlerinde 3 bin 400 lira, en düşük saat 12.00'de 2 bin 660 lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 3 bin 239 lira 93 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 3 bin 234 lira 2 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün en yüksek 3 bin 400 lira, en düşük 2 bin 900 lira olarak kayıtlara geçti.