Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı yarın için en yüksek 4 bin 300 lira 1 kuruş oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, spot elektrik piyasasında işlem hacmi bugün düne göre yüzde 328,6 artarak 602 milyon 109 bin 926 lira olarak gerçekleşti.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, yarın için en yüksek saat 20.00'de 4 bin 300 lira 1 kuruş, en düşük 12.00'de 0 (sıfır) lira olarak tespit edildi.

Gün öncesi piyasada bir megavatsaat elektriğin aritmetik ortalama fiyatı 1004 lira 65 kuruş, ağırlıklı ortalama fiyatı ise 1282 lira 51 kuruş oldu.

Spot piyasada bir megavatsaat elektriğin fiyatı, bugün için en yüksek 2 bin 200 lira, en düşük 0 (sıfır) lira olarak kayıtlara geçti.