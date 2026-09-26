Spot doğal gazın referans fiyatı dün 17 bin 469 lira 96 kuruş oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 469 lira 96 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 31 bin 970 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 11 milyon 466 bin 600 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 469 lira 96 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 517 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 343 lira 46 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 596 lira 46 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 931 bin 45 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 920 bin 231 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA