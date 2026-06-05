Haberler

Spot piyasada doğal gaz fiyatları

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 200 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 3 milyon 250 bin 800 lira, gaz ticaret miktarı ise 189 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 200 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 250 bin 800 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 20 bin 707 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 200 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 189 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 60 lira, satış fiyatı ise 16 bin 340 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 124 milyon 702 bin 893 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 124 milyon 753 bin 409 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları

Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şırnak'ta genç hemşire evinde ölü bulundu

Genç hemşire evinde ölü bulundu
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık

Giden gidene! Tam 4 isme "Güle güle" dedi
İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler

İlçenin başına talih kuşu kondu! Japonya'ya 200 ton ürün gönderecekler
Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi

Buca Belediye Başkanı Görkem Duman hakkında tutuklama talebi
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim

Karı-kocaya kanlı infazın altından "yasak aşk" çıktı
Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede çelik yelek giydi

Daltonlar'ın hedefindeki Engin Polat cenazede böyle önlem aldı
Reha Muhtar'ın cenazesinde dikkat çeken anlar! Poyraz Mina'yı dürterek uyardı

Cenazede dikkat çeken anlar! Reha Muhtar'ın kızı kendini tutamadı