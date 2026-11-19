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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 570 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 8 milyon 742 bin 250 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 4 milyon 644 bin 300 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 570 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 425 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 598 lira 50 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 541 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 165 milyon 123 bin 45 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 165 milyon 15 bin 652 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA