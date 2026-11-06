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Spot doğal gazda dün 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 409 lira oldu

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 409 lira olarak belirlendi. Piyasadaki işlem hacmi 6 milyon 265 bin 563 lira, gaz ticaret miktarı ise 307 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 409 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 265 bin 563 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 5 milyon 955 bin 315 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 409 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 307 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 429 lira 45 kuruş, satış fiyatı ise 19 bin 388 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 163 milyon 577 bin 465 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 163 milyon 620 bin 305 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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