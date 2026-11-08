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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 400 lira olarak belirlendi

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı 20 bin 400 lira oldu. Piyasada işlem hacmi 6 milyon 691 bin 200 lira olarak kayıtlara geçti.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 400 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 6 milyon 691 bin 200 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 6 milyon 648 bin 770 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 20 bin 400 lira olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 328 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 21 bin 420 lira, satış fiyatı ise 19 bin 380 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 187 milyon 911 bin 128 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 187 milyon 918 bin 35 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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