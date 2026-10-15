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Spot doğal gazda 1000 metreküpün referans fiyatı dün 19 bin 201 lira oldu

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Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 19 bin 201 lira oldu. İşlem hacmi 2 milyon 862 bin 150 lira, gaz ticaret miktarı 150 bin metreküp olarak kaydedildi.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 201 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 2 milyon 862 bin 150 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 2 milyon 483 bin lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 19 bin 201 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 150 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 20 bin 161 lira 5 kuruş, satış fiyatı ise 18 bin 240 lira 95 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 127 milyon 637 bin 299 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 127 milyon 597 bin 191 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA
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