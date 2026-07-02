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Spot piyasada doğal gaz fiyatları

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Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 118 lira olarak belirlendi. İşlem hacmi 4 milyon 861 bin 512 lira, gaz ticaret miktarı ise 284 bin metreküp oldu.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 118 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 4 milyon 861 bin 512 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 9 milyon 65 bin 970 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 118 lira olarak belirlenirken, gaz ticaret miktarı 284 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 17 bin 973 lira 90 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 262 lira 10 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 105 milyon 30 bin 131 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 894 bin 172 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu
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