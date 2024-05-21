Spot Doğal Gaz Piyasasında Referans Fiyatlar Belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 635 lira 32 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 3 milyon 62 bin 612 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 7 milyon 947 bin 925 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 635 lira 32 kuruş, gaz ticaret miktarı ise 288 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 167 lira 9 kuruş, satış fiyatı ise 10 bin 103 lira 55 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 104 milyon 778 bin 443 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 104 milyon 962 bin 689 metreküp olarak kayıtlara geçti.