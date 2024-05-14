Spot doğal gaz piyasasında referans fiyatlar belirlendi

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp gazın referans fiyatı 10 bin 560 lira olarak belirlendi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 841 bin 230 lira oldu. Bu tutar, bir önceki gün 8 milyon 693 bin 440 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 10 bin 560 lira, gaz ticaret miktarı ise 938 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 11 bin 88 lira, satış fiyatı ise 10 bin 32 lira olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 107 milyon 264 bin 503 metreküp doğal gaz girişi sağlandı. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 107 milyon 531 bin 17 metreküp olarak kayıtlara geçti.