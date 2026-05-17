Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 9 milyon 777 bin 488 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 525 bin 180 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 17 bin 183 lira 63 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 569 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 18 bin 42 lira 81 kuruş, satış fiyatı ise 16 bin 324 lira 45 kuruş olarak tespit edildi.

Türkiye'ye dün 113 milyon 520 bin 386 metreküp gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 113 milyon 528 bin 617 metreküp olarak kayıtlara geçti.