Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, dün spot doğal gaz piyasasında işlem hacmi 5 milyon 292 bin 874 lira oldu. Bu tutar, önceki gün 3 milyon 960 bin 35 lira olarak açıklanmıştı.

Spot doğal gaz piyasasında dün 1000 metreküp doğal gazın referans fiyatı 14 bin 434 lira 94 kuruş olarak belirlenirken gaz ticaret miktarı 372 bin metreküp oldu.

Piyasa katılımcıları için dengeleme gazı alış fiyatı 15 bin 156 lira 69 kuruş, satış fiyatı ise 13 bin 373 lira 19 kuruş olarak belirlendi.

Türkiye'ye dün 227 milyon 343 bin 5 metreküp doğal gaz girişi gerçekleşti. Piyasaya arz edilen doğal gaz miktarı ise 227 milyon 282 bin 707 metreküp olarak kayıtlara geçti.